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Факты / Происшествия
Людмила Грубник |

18 ложных сообщений: в Харькове задержали псевдоминера

В Харькове правоохранители задержали псевдоминера, который 18 раз сообщал о “минировании” различных зданий города.

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В частности, он информировал, что оставлял взрывчатку в Харьковском апелляционном суде.

43-летнего харьковчанина удалось найти и задержать.

Однако мужчина не признал вины и говорил, что не понимает, чем заинтересовал полицию.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия.

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Задержание минера

В феврале в Виннице неизвестный угрожал взорвать две гранаты в квартире.

Вместе с ним в помещении находились жена и шестилетний ребенок. Мужчину удалось задержать. В помещении не нашли никаких взрывоопасных предметов. Правоохранители открыли уголовное производство.

Подробнее об ответственности за ложное сообщение о минировании в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Департамент уголовного розыска

Фото: Pixabay

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