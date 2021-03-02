В Харькове правоохранители задержали псевдоминера, который 18 раз сообщал о “минировании” различных зданий города.
В частности, он информировал, что оставлял взрывчатку в Харьковском апелляционном суде.
43-летнего харьковчанина удалось найти и задержать.
Однако мужчина не признал вины и говорил, что не понимает, чем заинтересовал полицию.
Сейчас правоохранители проводят следственные действия.
Задержание минера
В феврале в Виннице неизвестный угрожал взорвать две гранаты в квартире.
Вместе с ним в помещении находились жена и шестилетний ребенок. Мужчину удалось задержать. В помещении не нашли никаких взрывоопасных предметов. Правоохранители открыли уголовное производство.
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Источник: Департамент уголовного розыска