У Харкові правоохоронці затримали псевдомінера, який 18 разів повідомляв про “замінування” різних будівель міста.

Зокрема, він інформував, що залишав вибухівку у Харківському апеляційному суді.

43-річного харків’янина вдалося знайти та затримати.

Однак чоловік не визнав провини та говорив, що не розуміє, чим зацікавив поліцію.

Нині правоохорнці проводять слідчі дії.

Затримання мінера

У лютому у Вінниці невідомий погрожував підірвати дві гранати у квартирі.

Разом з ним у приміщенні перебували дружина та шестирічна дитина. Чоловіка вдалося затримати. У приміщенні не знайшли жодних вибухонебезпечних предметів. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Детальніше про відповідальність за неправдиве повідомлення про мінування в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Департамент карного розшуку