У Харкові правоохоронці затримали псевдомінера, який 18 разів повідомляв про “замінування” різних будівель міста.
Зокрема, він інформував, що залишав вибухівку у Харківському апеляційному суді.
43-річного харків’янина вдалося знайти та затримати.
Однак чоловік не визнав провини та говорив, що не розуміє, чим зацікавив поліцію.
Нині правоохорнці проводять слідчі дії.
Затримання мінера
У лютому у Вінниці невідомий погрожував підірвати дві гранати у квартирі.
Разом з ним у приміщенні перебували дружина та шестирічна дитина. Чоловіка вдалося затримати. У приміщенні не знайшли жодних вибухонебезпечних предметів. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Детальніше про відповідальність за неправдиве повідомлення про мінування в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.
Джерело: Департамент карного розшуку