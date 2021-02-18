18 февраля в полицию Ивано-Франковска поступили многочисленные сообщения о минировании некоторых гражданских объектов.

В общем анонимы сообщили о заминировании более 10 объектов: аэропорта, лицея, нескольких университетов, административных зданий на улице Грушевского, банка, нескольких многоэтажек.

На местах правоохранители проводят тщательные обыски помещений и эвакуацию людей.

К проверкам, кроме патрульных полицейских, привлекли саперов, кинологов со служебными собаками и следственно-оперативную группу.

Минирование станций метрополитена

18 февраля станции киевского метрополитена Дворец спорта и Площадь Независимости были временно закрыты на вход и выход из-за анонимного сообщения о заложенной взрывчатке.

После проведения правоохранителями проверки никаких взрывоопасных устройств не обнаружили.

В 14.00 работа станций восстановили, пока метрополитен работает в обычном режиме.