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Факты / Происшествия
Софія Зінов'єва |

В полицию Ивано-Франковска сообщили о заминировании более 10 объектов

18 февраля в полицию Ивано-Франковска поступили многочисленные сообщения о минировании некоторых гражданских объектов.

Поліція України

В общем анонимы сообщили о заминировании более 10 объектов: аэропорта, лицея, нескольких университетов, административных зданий на улице Грушевского, банка, нескольких многоэтажек.

На местах правоохранители проводят тщательные обыски помещений и эвакуацию людей.

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К проверкам, кроме патрульных полицейских, привлекли саперов, кинологов со служебными собаками и следственно-оперативную группу.

Минирование станций метрополитена

18 февраля станции киевского метрополитена Дворец спорта и Площадь Независимости были временно закрыты на вход и выход из-за анонимного сообщения о заложенной взрывчатке.

После проведения правоохранителями проверки никаких взрывоопасных устройств не обнаружили.

В 14.00 работа станций восстановили, пока метрополитен работает в обычном режиме.

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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