На Хмельнитчине бывший тюремщик чуть ли не до смерти забил школьника кастетом

В Хмельницкой области бывший тюремный надзиратель чуть ли не до смерти забил 14-летнего школьника кастетом. Парни отдыхали в местном кафе в разных компаниях. Вдруг между ними возник конфликт, который перерос в кровавую драку.

14-летнего Влада начали бить в заведении, а затем продолжили на улице. На глазах двух десятков свидетелей 19-летний Евгений забивал его кастетом, пока тот не потерял сознание.

Затем парень пришел в себя и даже назвал свой адрес. Влада на такси отправили домой. Но там ему стало совсем плохо — начались судороги и школьник потерял сознание. Испуганная мать сразу вызвала скорую.

У пострадавшего диагностировали очень тяжелые травмы головы — парень упал в глубокую кому.

Избиение школьника на Прикарпатье

В феврале на Ивано-Франковщине мужчина жестоко избил ребенка. После этого ученик восьмого класса местной школы пробыл три дня в больнице.

Причиной агрессии стало то, что парень попал снежком в дочь обидчика. Таким образом отец решил отомстить за дочь.