PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

На Хмельнитчине бывший тюремщик чуть ли не до смерти забил школьника кастетом

В Хмельницкой области бывший тюремный надзиратель чуть ли не до смерти забил 14-летнего школьника кастетом. Парни отдыхали в местном кафе в разных компаниях. Вдруг между ними возник конфликт, который перерос в кровавую драку.

На Хмельнитчине бывший тюремщик чуть ли не до смерти забил школьника кастетом

14-летнего Влада начали бить в заведении, а затем продолжили на улице. На глазах двух десятков свидетелей 19-летний Евгений забивал его кастетом, пока тот не потерял сознание.

Затем парень пришел в себя и даже назвал свой адрес. Влада на такси отправили домой. Но там ему стало совсем плохо — начались судороги и школьник потерял сознание. Испуганная мать сразу вызвала скорую.

У пострадавшего диагностировали очень тяжелые травмы головы — парень упал в глубокую кому.

Читайте
Тело спрятал в канализацию: на Киевщине сын убил мать скалкой

Избиение школьника на Прикарпатье

В феврале на Ивано-Франковщине мужчина жестоко избил ребенка. После этого ученик восьмого класса местной школы пробыл три дня в больнице.

Причиной агрессии стало то, что парень попал снежком в дочь обидчика. Таким образом отец решил отомстить за дочь.

Источник: Надзвичайні новини

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка