В селе Ильцы Верховинского района Ивано-Франковской области 37-летний мужчина избил восьмиклассника. Парень с травмами находился в больнице три дня.
Мужчина набросился на подростка из-за того, что тот попал снежком в его дочь. Отец оскорбленной школьницы решил отомстить ребенку.
Избиение мальчика остановила директор школы, но разбираться в деле не стала, а отправила школьника домой.
Дома состояние ребенка ухудшилось, он попал в больницу. Медики диагностировали сотрясение головного мозга и множественные ушибы мягких тканей.
В школе прокомментировать событие не смогли. Мужчина, который набросился на парня, и его семья также отказались от комментариев.
В то же время местные жители вышли на защиту парня. Разбираются в деле и правоохранители, они открыли уголовное производство.
Избиение ветерана в Винницкой области
В Винницкой области двое мужчин напали на 96-летнего дедушку, ветерана Второй мировой войны.
Злоумышленников задержали.
Больше чрезвычайных новостей Украины читайте на Фактах ICTV.