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Факты / Происшествия
Людмила Грубнік |

Месть за игру в снежки: на Прикарпатье мужчина жестоко избил ребенка

В селе Ильцы Верховинского района Ивано-Франковской области 37-летний мужчина избил восьмиклассника. Парень с травмами находился в больнице три дня.

кулаки, бійка

Мужчина набросился на подростка из-за того, что тот попал снежком в его дочь. Отец оскорбленной школьницы решил отомстить ребенку.

Избиение мальчика остановила директор школы, но разбираться в деле не стала, а отправила школьника домой.

Дома состояние ребенка ухудшилось, он  попал в больницу. Медики диагностировали сотрясение головного мозга и множественные ушибы мягких тканей.

В школе прокомментировать событие не смогли. Мужчина, который набросился на парня, и его семья также отказались от комментариев.

В то же время местные жители вышли на защиту парня. Разбираются в деле и правоохранители, они открыли уголовное производство.

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Источник: Надзвичайні новини

Фото: Depositphotos

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