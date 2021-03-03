В Киевской области 27-летний сын убил собственную мать, а ее тело спрятал в канализационное отверстие.

Родственница умершей сообщила в полицию, что та долгое время не выходит на связь. После этого правоохранители нашли тело 54-летней женщины в канализационном отверстии во дворе частного дома.

Сын признался в преступлении и рассказал, что бил мать ногами, руками и скалкой. В результате полученных травм она скончалась. 27-летний парень спрятал ее тело в канализации, чтобы скрыть факт убийства.

Фигуранту дела грозит до 15 лет лишения свободы.

В Одессе дочь убила мать

Накануне в Одессе женщина убила собственную мать, а правоохранителям сообщила, что та покончила жизнь самоубийством из-за болезни.

Экспертиза установила, что смерть наступила в результате получения телесных повреждений. Сожительницы часто ссорились из-за бытовых неурядиц.