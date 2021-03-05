В Бельгии в результате ДТП погиб украинец. 55-летний мужчина работал водителем грузовика. В среду, 3 марта, на железнодорожном переезде его автомобиль столкнулся с товарным поездом.

Гражданин Украины погиб на месте. Авария произошла недалеко от города Брюгге, что на западе страны. Из-за этого железнодорожное сообщение было временно приостановлено. Кроме украинца, больше никто не пострадал.

Прокуратура Брюгге назначила эксперта по вопросам дорожного движения для расследования обстоятельств ДТП. По предварительной версии правоохранителей, причиной аварии был туман.

На Донбасе поезд столкнулся с автомобилем

Накануне в Донецкой области произошла авария — пассажирский поезд столкнулся с легковым авто. В результате трагедии погиб один человек, еще один пострадал.

Погибшему водителю было 57 лет. Чтобы извлечь его тело, спасатели вырезали двери автомобиля.

Источник: Focus en WTV