У Бельгії у результаті ДТП загинув українець. 55-річний чоловік працював водієм вантажівки. У середу, 3 березня, на залізничному переїзді його автомобіль зіткнувся з товарним поїздом.

Громадянин України загинув на місці. Аварія трапилася неподалік міста Брюгге, що на заході країни. Через це залізничне сполучення було тимчасово призупинено. Окрім українця, більше ніхто не постраждав.

Прокуратура Брюгге призначила експерта з питань дорожнього руху для розслідування обставин ДТП. За попередньою версією правоохоронців, причиною аварії був туман.

На Донеччині поїзд зіткнувся з авто

Напередодні у Донецькій області сталася аварія – пасажирський поїзд зіткнувся з легковим авто. У результаті трагедії загинула одна людина, ще одна постраждала.

Загиблому водієві було 57 років. Щоб витягнути його тіло, рятувальники вирізали двері автомобіля.

Джерело: Focus en WTV