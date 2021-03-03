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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

В Донецкой области столкнулись поезд и легковушка — есть погибший

В Донецкой области столкнулись легковой автомобиль с пассажирским пригородным поездом. В результате аварии погиб один человек.

ДТП

Столкновение легковушки с поездом, который следовал по маршруту Скотувата-Славянск, произошло на железнодорожном нерегулируемом переезде в селе Новоселовка Донецкой области.

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В результате ДТП в легковушке автомобильными конструкциями зажало два человека. Одну из них, до прибытия спасателей, освободили представители Вооруженных сил Украины и медики.

Впоследствии спасатели вырезали водительскую дверь автомобиля и вытащили погибшего 57-летнего водителя.

Недавно в Запорожье столкнулись два автомобиля. В результате ДТП два человека погибли, еще двое госпитализированы.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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