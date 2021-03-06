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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Авария с украинцами в Польше: Зеленский выразил соболезнования семьям погибших

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших украинцев во время аварии в Польше. В результате трагедии погибли шесть человек, около 35 пострадали.

Авария с украинцами в Польше: Зеленский выразил соболезнования семьям погибших

— Сердечные соболезнования семьям украинцам, чьи близкие погибли и получили травмы в результате аварии автобуса под польским Кашицу.

Глава государства отметил, что украинские консулы находятся на месте происшествия. Украина со своей стороны делает все возможное, чтобы оказать помощь пострадавшим в результате ДТП.

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ДТП в Польше: число пострадавших возросло до 35 украинцев

Авария автобуса в Польше

ДТП в Польше с участием граждан Украины произошла в ночь с 5 на 6 марта. В результате трагедии погибли шесть украинцев, 35 получили травмы.

Автобус с 57 пассажирами наехал на перила на выездной полосе и упал в кювет. Трагедия произошла вблизи города Кашицу.

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