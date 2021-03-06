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Факты / Происшествия
Марія Степанюк |

ДТП в Польше: число пострадавших возросло до 35 украинцев

В результате ДТП с автобусом с украинскими номерами в Подкарпатском воеводстве Польши количество пострадавших украинцев возросло до 35 человек.

ДТП у Польщі

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олек Николенко на своей странице в Twitter.

— ДТП в Польше: число пострадавших возросло до 35 украинцев. Всем оказывается необходимая медицинская и консульская помощь. Благодарны польской стороне за оперативную реакцию.

В результате ДТП шесть украинцев погибли.

ДТП в Польше

Рейсовый автобус Познань — Херсон попал в ДТП близ города Кошице в ночь с 5 на 6 марта.

Первые бригады медиков прибыли на место аварии уже через девять минут после ДТП.

По данным полиции, в автобусе было 57 человек, в том числе двое водителей, все они являются гражданами Украины. Транспортное средство снесло ограничительный барьер и частично съехало вниз с насыпи автотрассы.

Фото: Radio ZET NEWS

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