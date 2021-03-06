Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих українців під час аварії у Польщі. У результаті трагедії загинули шість осіб, близько 35 постраждали.

– Сердечні співчуття родинам українців, чиї близькі загинули й зазнали травм унаслідок аварії автобуса під польським Кашице.

Глава держави зазначив, що українські консули перебувають на місці події. Україна зі свого боку робить все можливе, щоб надати допомогу постраждалим внаслідок ДТП.

Сердечні співчуття родинам українців, чиї близькі загинули й зазнали травм унаслідок аварії автобуса під польським Кашице. Наші консули – на місці трагедії. Робимо все можливе для надання допомоги. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2021

Аварія автобуса в Польщі

ДТП у Польщі за участі громадян України сталася у ніч з 5 на 6 березня. У результаті трагедії загинули шість українців, 35 отримали травми.

Автобус з 57 пасажирами наїхав на перило на виїзній смузі та впав у кювет. Трагедія трапилася поблизу міста Кашице.