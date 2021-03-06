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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Аварія з українцями у Польщі: Зеленський висловив співчуття родинам загиблих

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих українців під час аварії у Польщі. У результаті трагедії загинули шість осіб, близько 35 постраждали.

Аварія з українцями у Польщі: Зеленський висловив співчуття родинам загиблих

– Сердечні співчуття родинам українців, чиї близькі загинули й зазнали травм унаслідок аварії автобуса під польським Кашице.

Глава держави зазначив, що українські консули перебувають на місці події. Україна зі свого боку робить все можливе, щоб надати допомогу постраждалим внаслідок ДТП.

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ДТП у Польщі: кількість постраждалих зросла до 35 українців

Аварія автобуса в Польщі

ДТП у Польщі за участі громадян України сталася у ніч з 5 на 6 березня. У результаті трагедії загинули шість українців, 35 отримали травми.

Автобус з 57 пасажирами наїхав на перило на виїзній смузі та впав у кювет. Трагедія трапилася поблизу міста Кашице.

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