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Факты / Происшествия
Марія Степанюк |

Стало известно о состоянии пострадавших украинцев в результате ДТП в Польше

В результате ДТП в Польше, которое произошло в Подкарпатском воеводстве с участием автобуса с украинскими номерами, шесть человек погибли и почти 40 получили ранения различной степени тяжести.

ДТП у Польщі

Транспортное средство наехало на ограждение на выездной полосе и упало в кювет.

В автобусе было 57 граждан Украины, в том числе два водителя. Три человека умерли до прибытия карет скорой помощи, еще двое во время спасательной операции на месте происшествия, а молодая женщина умерла в карете скорой на пути в больницу.

Остальных пострадавших доставили в больницы в городах Жешув, Рудная Малая, Ярослав, Пшемышль, Пшеворск, Любачив.

— Более десяти человек находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, — рассказал заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска в эфире Radio Zet.

Пассажиров, которые не пострадали в результате ДТП доставили в общежитие в Ярославле.

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Полиция установила, что водители автобуса были трезвы. Предварительной причиной аварии называют то, что водители не справились с управлением.

ДТП с украинцами в Польше произошло в ночь с 5 на 6 марта вблизи города Кашице.

Фото: nowiny24.pl

Источник: Gazeta Wyborcza

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