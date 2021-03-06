В результате ДТП в Польше, которое произошло в Подкарпатском воеводстве с участием автобуса с украинскими номерами, шесть человек погибли и почти 40 получили ранения различной степени тяжести.

Транспортное средство наехало на ограждение на выездной полосе и упало в кювет.

В автобусе было 57 граждан Украины, в том числе два водителя. Три человека умерли до прибытия карет скорой помощи, еще двое во время спасательной операции на месте происшествия, а молодая женщина умерла в карете скорой на пути в больницу.

Остальных пострадавших доставили в больницы в городах Жешув, Рудная Малая, Ярослав, Пшемышль, Пшеворск, Любачив.

— Более десяти человек находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, — рассказал заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска в эфире Radio Zet.

Пассажиров, которые не пострадали в результате ДТП доставили в общежитие в Ярославле.

Полиция установила, что водители автобуса были трезвы. Предварительной причиной аварии называют то, что водители не справились с управлением.

ДТП с украинцами в Польше произошло в ночь с 5 на 6 марта вблизи города Кашице.

Фото: nowiny24.pl