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Факти / Надзвичайні події
Марія Степанюк |

Стало відомо про стан постраждалих українців внаслідок ДТП у Польщі

Внаслідок ДТП у Польщі, що сталося у Підкарпатському воєводстві за участю автобуса з українськими номера, шість осіб загинули та майже 40 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

ДТП у Польщі

Транспортний засіб наїхав на огорожу на виїзній смузі та впав у кювет.

В автобусі перебували 57 громадян України, зокрема два водії. Троє осіб померли до прибуття карет швидкої допомоги, ще двоє під час рятувальної операції на місці події, а молода жінка померла у кареті швидкої на шляху до шпиталю.

Решту постраждалих доправили до лікарень у містах Жешув, Рудна Мала, Ярослав, Пшемишль, Пшеворськ, Любачів.

— Понад десять осіб перебувають у важкому, але стабільному стані, – розповів заступник міністра охорони здоров’я Польщі Вальдемар Краска в ефірі Radio Zet.

Пасажирів, які не постраждали в результаті ДТП доставили до гуртожитку у Ярославлі.

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Поліція встановила, що водії автобусу були тверезі. Попередньою причиною аварії називають те, що водії не впоралися з керуванням.

ДТП з українцями у Польщі сталося в ніч з 5 на 6 березня поблизу міста Кашице.

Фото: nowiny24.pl

Джерело: Gazeta Wyborcza

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