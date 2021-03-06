Внаслідок ДТП у Польщі, що сталося у Підкарпатському воєводстві за участю автобуса з українськими номера, шість осіб загинули та майже 40 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Транспортний засіб наїхав на огорожу на виїзній смузі та впав у кювет.
В автобусі перебували 57 громадян України, зокрема два водії. Троє осіб померли до прибуття карет швидкої допомоги, ще двоє під час рятувальної операції на місці події, а молода жінка померла у кареті швидкої на шляху до шпиталю.
Решту постраждалих доправили до лікарень у містах Жешув, Рудна Мала, Ярослав, Пшемишль, Пшеворськ, Любачів.
— Понад десять осіб перебувають у важкому, але стабільному стані, – розповів заступник міністра охорони здоров’я Польщі Вальдемар Краска в ефірі Radio Zet.
Пасажирів, які не постраждали в результаті ДТП доставили до гуртожитку у Ярославлі.
Поліція встановила, що водії автобусу були тверезі. Попередньою причиною аварії називають те, що водії не впоралися з керуванням.
ДТП з українцями у Польщі сталося в ніч з 5 на 6 березня поблизу міста Кашице.
Фото: nowiny24.pl