40-летнему сумчанину и его 43-летнему брату сообщили о подозрении в изнасиловании их 15-летней дочери и племянницы соответственно.

О надругательстве над ребенком, который имеет инвалидность, полицейским сообщила родственница пострадавшей.

Женщина рассказала, что увидела повреждения на теле девушки, когда та приехала к ней в гости. Ребенок признался, что в течение последних трех-пяти лет ее насиловал отец вместе с его родным братом.

Во время следствия факты изнасилования подтвердились.

В ближайшее время мужчин должны взять под стражу. Им грозит грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.

Изнасилование девочки завхозом школы

В марте в Днепровском районе Киева задержали подозреваемого в развращении 10-летней девочки. Мужчина совершил надругательство над ребенком в лифте жилого дома.

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он работает в одной из столичных школ заместителем директора по хозяйственной работе. Подробнее об изнасиловании девочки завхозом школы читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Прокуратура Сумской области