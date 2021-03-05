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Факти / Надзвичайні події
Марія Степанюк |

У Києві шкільний завгосп напав на 10-річну дівчинку та зґвалтував її у ліфті

У Дніпровському районі Києві затримали підозрюваного у розбещенні 10-річної дівчинки.

педофіл

Зловмисника вдалося оперативно розшукати та затримати. Чоловіку оголошено про підозру за фактом вчинення розпусних дій щодо 10-річної дівчинки (ч. 2 ст. 156 КК України).

— Так, 03.03.2021 близько 14:40 підозрюваний помітив малолітню дівчинку, яка йшла додому по вул. Райдужній у Дніпровському районі Києва, та прослідкував за нею. Зайшовши до під’їзду будинку, чоловік силоміць заштовхнув малолітню до ліфтової кабіни та здійснив розпусні дії. Коли ліфт зупинився, підозрюваний втік сходами, – йдеться у повідомленні.

Зловмисником виявився місцевий житель, 1989 року народження, який працює в одній із столичних шкіл заступником директора з господарської роботи.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Досудове розслідування здійснюється Дніпровським управлінням поліції ГУНП Києва. Наразі слідчі дії тривають.

На Миколаївщині затримали педофіла

У Миколаївській області затримали гвалтівника, який розбещував 9-річну доньку своєї співмешканки.

Разом з дівчиною чоловік також робив порнографічні фото, щоб обмінюватися з такими ж збоченцями, як і він сам.

Джерело: Прокуратура Києва

Фото: Depositphotos

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