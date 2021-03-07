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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

У Сумській області дівчину з інвалідністю роками ґвалтували батько та дядько

40-річному сумчанину та його 43-річному брату повідомили про підозру через зґвалтування їхньої 15-річної доньки та племінниці відповідно.

згвалтування

Про наругу над дитиною, яка має інвалідність, поліцейським повідомила родичка постраждалої.

Жінка розповіла, що побачила ушкодження на тілі дівчини, коли та приїхала до неї в гості. Дитина зізналась, що протягом останніх трьох-п’яти років її ґвалтував батько з його рідним братом.

Під час слідства факти ґвалтування підтвердились.

Найближчим часом чоловіків мають взяти під варту. Їм загрожує загрожує позбавлення волі до 15 років або довічне ув’язнення.

Зґвалтування дівчинки завгоспом школи

У березні в Дніпровському районі Києві затримали підозрюваного в розбещенні 10-річної дівчинки. Чоловік здійснив наругу над дитиною в ліфті житлового будинку.

Зловмисника затримали. З’ясувалося, що він працює в одній із столичних шкіл заступником директора з господарської роботи. Детальніше про зґвалтування дівчинки завгоспом школи читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Прокуратура Сумської області

Фото: Depositphotos

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