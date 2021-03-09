Двух пострадавших во время ДТП в Польше граждан Украины отказывались лечить в польских клиниках. Причиной стало то, что они не имели страхового полиса.

Об этом сообщил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк.

— У нас было два сигнала, что в Ярославе и Жешуве отказывались лечить украинцев, потому что нет страховки. Вопрос в Жешуве мы решили, связавшись с госпиталем. Сейчас так же будем контактировать с Ярославом, — отметил дипломат.

По его словам, лечение пострадавшего будет полностью оплачено.

ДТП в Польше произошло 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска Корчева-Краковец.

В автобусе Познань — Херсон находилось 57 граждан Украины, из них пятеро погибли. Еще 35 человек отправили в больницы, где им оказали медицинскую помощь.

При содействии консулов 24 человека были отправлены в Украину.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением, в результате чего автобус слетел в кювет и перевернулся.