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Факти / Надзвичайні події
Оксана Доротюк |

ДТП у Польщі: двох постраждалих українців відмовились лікувати

Двох постраждалих під час ДТП у Польщі громадян України відмовлялися лікувати у польських клініках. Причиною стало те, що вони не мали страхового полісу.

ДТП у Польщі

Про це повідомив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк.

 – У нас було два сигнали, що у Ярославі та Жешуві відмовлялися лікувати українців, тому що немає страховки. Питання в Жешуві ми вирішили, зв’язавшись із госпіталем. Зараз так само будемо контактувати з Ярославом, – зазначив дипломат.

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За його словами, лікування постраждалого буде повністю сплачено.

ДТП у Польщі сталося 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску Корчова-Краківець.

В автобусі Познань – Херсон перебувало 57 громадян України, з них п’ятеро загинули. Ще 35 осіб відправили до лікарень, де їм надали медичну допомогу.

За сприяння консулів 24 людини було відправлено в Україну.

За попередніми даними, аварія сталася через те, що водій не впорався з керування, внаслідок чого автобус злетів у кювет та перевернувся.

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