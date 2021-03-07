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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Удалось реанимировать: гибель шестого человека в ДТП в Польше не подтвердилась

В результате ДТП в Польше с украинцами погибли пять пассажиров, гибель шестого человека не подтвердилась.

ДТП у Польщі

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на утро 7 февраля в больницах находится 28 человек, из которых девять — в критическом состоянии.

На месте работают представители Генерального консульства Украины в Люблине.

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Благодаря их усилиям 24 человека, получившие легкие травмы в результате ДТП в Польше, были отправлены в Украину.

ДТП в Польше

Вечером 6 марта ДТП в Польше произошло недалеко от пограничного пункта пропуска Корчева-Краковец.

По предварительным данным, водитель автобуса Познань-Херсон не справился с управлением. В салоне находилось 57 человек, все — граждане Украины.

В результате ДТП в Польше погибли 5 человек, 35 человек были госпитализированы в лечебные учреждения.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших пассажиров.

Источник: ГСЧС

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