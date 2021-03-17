Израиль обстрелял склад оружия в Сирии

В ночь на 17 марта Армия обороны Израиля обстреляла склады вблизи международного аэропорта Дамаска, где хранилось оружие.

Об этом сообщает мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights.

По информации группы, атаковали склады оружия проиранских боевиков, данные о потерях пока уточняются.

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В то же время сирийское государственное информационное агентство SANA сообщало, что в 22.35 по местному времени израильская армия нанесла удары целям в районе Дамаска. Ракетный удар нанесли со стороны Голанских высот.

Объекты, которые стали целью атаки, расположенные к югу от сирийской столицы. Большую часть ракет сбили системами ПВО Сирии.

Нападение в Нигере

В Нигере в результате нападений недалеко от границы с Мали убили по меньшей мере 58 человек.

Боевики открыли огонь по четырем машинам, которые везли людей с рынка в районе Тиллабери. Ни одна группа не заявила о нападении.

Подробнее о нападении в Нигере, читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: SOHR, SANA