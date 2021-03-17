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Факты / Происшествия
Анастасія Дячкіна |

Израиль обстрелял склад оружия в Сирии

В ночь на 17 марта Армия обороны Израиля обстреляла склады вблизи международного аэропорта Дамаска, где хранилось оружие.

Израиль обстрелял склад оружия в Сирии

Об этом сообщает мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights.

По информации группы, атаковали склады оружия проиранских боевиков, данные о потерях пока уточняются.

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В то же время сирийское государственное информационное агентство SANA сообщало, что в 22.35 по местному времени израильская армия нанесла удары целям в районе Дамаска. Ракетный удар нанесли со стороны Голанских высот.

Объекты, которые стали целью атаки, расположенные к югу от сирийской столицы. Большую часть ракет сбили системами ПВО Сирии.

Нападение в Нигере

В Нигере в результате нападений недалеко от границы с Мали убили по меньшей мере 58 человек.

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Подробнее о нападении в Нигере, читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: SOHR, SANA

Фото: Dreamstime

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