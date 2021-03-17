Ізраїль обстріляв склад зброї в Сирії

У ніч на 17 березня Армія оборони Ізраїлю обстріляла склади поблизу міжнародного аеропорту Дамаска, де зберігалася зброя.

Про це повідомляє моніторингова група The Syrian Observatory for Human Rights.

За інформацією групи, атакували склади зброї проіранських бойовиків, дані про втрати наразі уточнюються.

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Водночас сирійське державне інформаційне агентство SANA повідомляло, що о 22.35 за місцевим часом ізраїльська армія завдала ударів цілям в районі Дамаска. Ракетний удар нанесли з боку Голанських висот.

Об’єкти, що стали метою атаки, розташовані на південь від сирійської столиці. Велику частину ракет збили системами ППО Сирії.

Напад у Нігері

У Нігері внаслідок нападів недалеко від кордону з Малі вбили щонайменше 58 осіб.

Бойовики відкрили вогонь по чотирьом машинам, які везли людей з ринку в районі Тіллабері. Жодна група не заявила про напад.

Детальніше про напад у Нігері, читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: SOHR, SANA