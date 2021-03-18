Ежедневно ДТП в Украине происходят как из-за невнимательности водителей, так и из-за пренебрежения правилами дорожного движения.

Однако едва ли не самой популярной причиной смертельных ДТП является непристегнутый ремень безопасности.

По статистике, в Украине пристегивается каждый третий водитель. Половина пассажиров — на переднем сиденье, а вот на заднем — лишь 12 из 100.

Если сравнить ситуацию с Европейским союзом, то этот показатель для заднего сиденья составляет 74%, а для пассажиров на переднем сиденье — 88%.

— Существует большое количество стереотипов: например, если я буду пристегиваться ремнем, я травмируюсь еще больше. Однако во время ДТП непристегнутый пассажир ударяется о пассажира спереди с силой в несколько тонн, — рассказали в патрульной полиции.

Именно поэтому Нацполиция Украины в сотрудничестве с Консультативной миссией ЕС запустили проект, благодаря которому каждый сможет почувствовать на себе, что происходит во время ДТП.

Речь идет о специальном симуляторе, который позволяет почувствовать столкновение на скорости примерно 16 км.

— Какие впечатления? Наверное, что близки к естественным, которые есть в автомобиле, когда происходит какое-то автомобильное приключение. А если себе представить, что это 100 км, тогда да, ощущения будут совсем другие, — поделился мужчина, который опробовал симулятор на себе.

Сейчас такие симуляторы будут устанавливать в Киеве, Львове, Мариуполе, Харькове и Одессе.

Позже эти” аттракционы ” полицейские будут возить и по другим городам, чтобы водителям и пассажирам не пришлось проверять в реальных условиях, спасают ли жизни ремни безопасности.

Пять причин ДТП в Украине

В январе стали известны основные причины ДТП в Украине, которые происходили в 2020 году.

В прошлом году в Украине случилось 168 107 дорожно-транспортных происшествий. 3 541 человек погиб, 31 974 получили травмы.

В результате ДТП погибли 1 198 пешеходов, еще 6 959 получили травмы.