В 2020 году в Украине произошло 168 107 дорожно-транспортных происшествий. 3 541 человек погиб, 31 974 получили травмы.

Чаще всего люди гибнут или травмируются на дорогах по причине:

превышения безопасной и установленной скорости движения;

неудачного маневрирования;

нарушения правил проезда перекрестков;

игнорирования пешеходных переходов;

несоблюдения дистанции.

В течение 2020 года в результате ДТП погибли 1 198 пешеходов, еще 6 959 получили травмы.

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Из-за нарушения правил дорожного движения в прошлом году погибло 168 детей, 3 957 несовершеннолетних получили травмы.

В авариях на дорогах за год погибло 235 велосипедистов, 1 610 отделались травмами.

В ДТП погиб сын Корбана

6 января в селе Новоалександровка на Днепропетровщине в ДТП погиб 16-летний сын Геннадия Корбана.

Багги, в котором находился Лев Корбан и его одноклассница Юлия Васик, упал в реку Мокрая Сура. Несмотря на то, что глубина там была незначительная, дети не смогли выбраться, потому что были пристегнуты.

Источник: Алексей Билошицкий

Фото: Алексей Билошицкий