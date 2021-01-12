В 2020 году в Украине произошло 168 107 дорожно-транспортных происшествий. 3 541 человек погиб, 31 974 получили травмы.
Чаще всего люди гибнут или травмируются на дорогах по причине:
- превышения безопасной и установленной скорости движения;
- неудачного маневрирования;
- нарушения правил проезда перекрестков;
- игнорирования пешеходных переходов;
- несоблюдения дистанции.
В течение 2020 года в результате ДТП погибли 1 198 пешеходов, еще 6 959 получили травмы.
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Из-за нарушения правил дорожного движения в прошлом году погибло 168 детей, 3 957 несовершеннолетних получили травмы.
В авариях на дорогах за год погибло 235 велосипедистов, 1 610 отделались травмами.
В ДТП погиб сын Корбана
6 января в селе Новоалександровка на Днепропетровщине в ДТП погиб 16-летний сын Геннадия Корбана.
Багги, в котором находился Лев Корбан и его одноклассница Юлия Васик, упал в реку Мокрая Сура. Несмотря на то, что глубина там была незначительная, дети не смогли выбраться, потому что были пристегнуты.
Источник: Алексей Билошицкий
Фото: Алексей Билошицкий