ДТП в Україні: що стається з непристебнутими пасажирами (ВІДЕО)

Щодня ДТП в Україні стаються як через неуважність водіїв, так і через нехтування правилами дорожнього руху.

Однак чи не найпопулярнішою причиною смертельних ДТП є непристібнутий ремінь безпеки.

За статистикою, в Україні пристібається кожен третій водій. Половина пасажирів – на передньому сидінні, а от на задньому – лише 12 зі 100.

Якщо порівняти ситуацію з Європейським союзом, то цей показник для заднього сидіння складає 74%, для пасажирів, які подорожують на передньому сидінні -88%.

– Є велика кількість стереотипів: наприклад, якщо я буду пристібатися ременем, я буду зазнавати більших травм. Однак під час ДТП не пристібнутий пасажир ударяється об пасажира спереду із силою у декілька тон, – розповіли у патрульній поліції.

Саме тому Нацполіція України у співпраці з Консультативною місією ЄС запустили проект, завдяки якому кожен зможе відчути на собі, що відбувається під час ДТП.

Йдеться про спеціальний симулятор, який дає змогу відчути зіткнення на швидкості приблизно 16 км.

– Які враження? Напевно, що близькі до природніх, які є в автомобілі, коли стається якась автомобільна пригода. А якщо собі уявити, що це 100 км, тоді так, відчуття будуть зовсім інші, – поділився чоловік, який випробував симулятор на собі.

Зараз такі симулятори будуть встановлювати у Києві, Львові, Маріуполі, Харкові та Одесі.

Пізніше ці “атракціони” поліцейські возитимуть і іншими містами, щоб водіям та пасажирам не довелося перевіряти в реальних умовах, чи рятують життя пАски безпеки.

П’ять причин ДТП в Україні

У січні стали відомі головні причини ДТП в Україні, які ставалися у 2020 році.

Минулоріч в Україні сталося 168 107 дорожньо-транспортних пригод. 3 541 людина загинула, 31 974 отримали травми.

Внаслідок ДТП загинуло 1 198 пішоходів, ще 6 959 отримали травми.