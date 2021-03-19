В Хмельницкой военный грузовик попал в ДТП, два человека погибли

Вечером 17 марта ДТП в Хмельницкой области унесло жизни двух человек.

Смертельная авария произошла в Волочиском районе, на автодороге Стрый — Кировоград — Знаменка.

Военный КамАЗ, за ​​рулем которого был 39-летний львовянин, столкнулся с легковым автомобилем Audi.

— В результате столкновения произошло возгорание автомобилей, — уточнили в полиции.

Известно, что от полученных травм на месте ДТП погибли два человека из авто Audi. По предварительной информации, они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Зато водитель и пассажир грузовика травм не получили и в больнице не доставлялись.

На месте трагедии работают правоохранители, все обстоятельства ДТП устанавливаются.

ДТП на Ровенщине

13 марта в результате ДТП на Ровенщине погиб 16-летний мальчик.

Находясь за рулем автомобиля Audi А6, школьник превысил разрешенную скорость, потерял контроль над управлением и влетел в дерево.

Вместе с ним в автомобиле находились трое его друзей: две девочки и парень.

15-летняя школьница получила открытую черепно-мозговую травму, перелом ноги и травматическую ампутацию пальца руки.

В пострадавших 14-летней девушки и 16-летнего парня диагностировали политравму.