На Хмельниччині військова вантажівка потрапила в ДТП, двоє людей загинуло

Ввечері 17 березня ДТП в Хмельницькій області забрало життя двох людей.

Смертельна аварія сталася у Волочиському районі, на автодорозі Стрий – Кіровоград – Знам’янка.

Військовий КамАЗ, за кермом якого був 39-річний львів’янин, зіткнувся з легковим автомобілем Audi.

– Внаслідок зіткнення сталося загоряння автомобілів, – уточнили в поліції.

Відомо, що від отриманих травм на місці ДТП загинули двоє людей з авто Audi. За попередньою інформацією, вони не були пристебнуті пасками безпеки.

Натомість водій та пасажир вантажівки травм не отримали і до лікарні не доставлялися.

На місці трагедії працюють правоохоронці, всі обставини ДТП встановлюються.

ДТП на Рівненщині

13 березня внаслідок ДТП на Рівненщині загинув 16-річний хлопець.

Перебуваючи за кермом автомобіля Audi А6, школяр перевищив дозволену швидкість, втратив контроль над кермуванням і влетів у дерево.

Разом із ним в автомобілі перебували троє його друзів: дві дівчинки і хлопчик.

15-річна школярка отримала відкриту черепно-мозкову травму, перелом ноги і травматичну ампутацію пальця руки.

У потерпілих 14-річної дівчини та 16-річного хлопця діагностували політравму.