Сегодняшнее ДТП в ​​Польше с украинцами прокомментировала компания перевозчика.

Сейчас руководители компании МодульТранс находятся на месте аварии в Польше, на автостраде A4 вблизи города Радымно Подкарпатского воеводства.

Главной задачей предприятия является перевозка пассажиров, ставших жертвами ДТП.

— Сейчас нам необходимо перевезти людей, которые попали в аварию. Руководители вернутся в Украину только после того, как всех пассажиров доставят домой, — говорится в сообщении.

По состоянию на вечер 22 марта известно, что число жертв в ДТП в Польше осталась неизменным.

Один человек погиб, еще пятеро пострадали и находятся в больницах.

ДТП с украинцами в ​​Польше

В ночь с 21 на 22 марта неподалеку от Кашице в Польше произошло ДТП с украинцами.

Автобус Черновцы-Вроцлав выехал с дороги и слетел в кювет. По данным полиции, 23-летний водитель был трезв.

Внутри автобуса находилось десять человек, один из которых погиб на месте, еще пять нуждались в госпитализации.

Известно, что ДТП произошло на том же участке автодороги, где две недели назад разбился украинский рейсовый автобус Познань-Херсон.

В ближайшее время там установят специальную разметку и знаки с предупреждением об опасности.