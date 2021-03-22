Сегодняшнее ДТП в Польше с украинцами прокомментировала компания перевозчика.
Сейчас руководители компании МодульТранс находятся на месте аварии в Польше, на автостраде A4 вблизи города Радымно Подкарпатского воеводства.
Главной задачей предприятия является перевозка пассажиров, ставших жертвами ДТП.
— Сейчас нам необходимо перевезти людей, которые попали в аварию. Руководители вернутся в Украину только после того, как всех пассажиров доставят домой, — говорится в сообщении.
По состоянию на вечер 22 марта известно, что число жертв в ДТП в Польше осталась неизменным.
Один человек погиб, еще пятеро пострадали и находятся в больницах.
ДТП с украинцами в Польше
В ночь с 21 на 22 марта неподалеку от Кашице в Польше произошло ДТП с украинцами.
Автобус Черновцы-Вроцлав выехал с дороги и слетел в кювет. По данным полиции, 23-летний водитель был трезв.
Внутри автобуса находилось десять человек, один из которых погиб на месте, еще пять нуждались в госпитализации.
Известно, что ДТП произошло на том же участке автодороги, где две недели назад разбился украинский рейсовый автобус Познань-Херсон.
В ближайшее время там установят специальную разметку и знаки с предупреждением об опасности.