Сьогоднішню ДТП в Польщі з українцями прокоментувала компанія перевізника.

Зараз керівники компанії МодульТранс перебувають на місці аварії в Польщі, на автостраді A4 поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства.

Головним завданням підприємства є перевезення пасажирів, які стали жертвами ДТП.

– Зараз нам необхідно перевезти людей, які потрапили в аварію. Керівники повернуться в Україну лише після того, як всіх пасажирів доправлять додому, – йдеться у повідомленні.

Станом на вечір 22 березня відомо, що кількість жертв у ДТП в Польщі залишилася незмінною.

Одна людина загинула, ще п’ятеро постраждали і перебувають у лікарнях.

ДТП з українцями у Польщі

В ніч з 21 на 22 березня поблизу Кашице у Польщі сталося ДТП з українцями.

Автобус Чернівці-Вроцлав виїхав з дороги і злетів у кювет. За даними поліції, 23-річний водій був тверезим.

Всередині автобуса перебувало десятеро осіб, одна із яких загинула, а п’ятьом знадобилася госпіталізація.

Відомо, що ДТП сталася на тій же ділянці автодороги, де два тижні тому розбився український рейсовий автобус Познань-Херсон.

Найближчим часом там встановлять спеціальну розмітку і знаки із попередженням про небезпеку.