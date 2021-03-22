PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Компанія перевізника прокоментувала ДТП з українцями у Польщі

Сьогоднішню ДТП в Польщі з українцями прокоментувала компанія перевізника.

Компанія перевізника прокоментувала ДТП з українцями у Польщі

Зараз керівники компанії МодульТранс перебувають на місці аварії в Польщі, на автостраді A4 поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства.

Головним завданням підприємства є перевезення пасажирів, які стали жертвами ДТП.

– Зараз нам необхідно перевезти людей, які потрапили в аварію. Керівники повернуться в Україну лише після того, як всіх пасажирів доправлять додому, – йдеться у повідомленні.

Станом на вечір 22 березня відомо, що кількість жертв у ДТП в Польщі залишилася незмінною.

Одна людина загинула, ще п’ятеро постраждали і перебувають у лікарнях.

ДТП з українцями у Польщі

В ніч з 21 на 22 березня поблизу Кашице у Польщі сталося ДТП з українцями.

Автобус Чернівці-Вроцлав виїхав з дороги і злетів у кювет. За даними поліції, 23-річний водій був тверезим.

Всередині автобуса перебувало десятеро осіб, одна із яких загинула, а п’ятьом знадобилася госпіталізація.

Відомо, що ДТП сталася на тій же ділянці автодороги, де два тижні тому розбився український рейсовий автобус Познань-Херсон.

Найближчим часом там встановлять спеціальну розмітку і знаки із попередженням про небезпеку.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка