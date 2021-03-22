ДТП в Польше: автобус с украинцами попал в аварию (ФОТО)

В Польше украинский автобус, следовавший в Черновцы, съехал с дороги, протаранил отбойник, а потом слетел в кювет. В результате ДТП погиб один человек, еще пятеро пострадали.

Авария произошла в том же месте, где за две недели до этого разбился украинский автобус рейсом Познань-Херсон.

Причина ДТП в Польше

Польская полиции пока не называет официальную причину аварии. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил ДТП.

В полиции лишь отметили, что 23-летний водитель, управлявший автобусом, был трезв.

Что известно о погибшем и пострадавших

В автобусе находилось 10 человек. Один человек погиб. Жертвой ДТП стал второй водитель автобуса, который в момент аварии не находился за рулем.

В результате ДТП пострадали пять человек. Пострадавшие получили телесные повреждения (голова, позвоночник, грудная клетка, конечности, брюшные повреждения). Трех пострадавших направили в больницу в Перемышле, один человек госпитализирован в медучреждение в Пшеворске, еще одного — в Любачуве.

Остальных пассажиров, которые находились в автобусе, приютили в общежитии в Ярославе.

Реакция МИД на аварию в Польше

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что на место происшествия уже выехал консул.

— Консул отправился на место аварии украинского автобуса для координации оказания медицинской помощи пострадавшим, решения вопроса возвращения в Украину четырех нетравмированных пассажиров, — отметил спикер.

Горячая линия для родственников: +48784138555.

Что известно о перевозчике

В ДТП в Польше попал автобус Van Hool T917 Acron. С 2006 года его использовала компания-перевозчик ЧП Крайс Арон Лейзерович.

Автобус имел черновицкую регистрацию.

В компании Крайс Арон Лейзерович отметили, что транспортное средство находилось в аренде фирмы МодулТранс (Снятин). На их сайте отмечается, что компания выполняет рейсы в Польшу, в частности во Вроцлав.

Фото аварии в Польше































































Роковое место: что известно о новой аварии в Польше с украинцами / 16 фотографий

Авария с украинцами в Польше

6 марта в Польше произошло ДТП с украинцами. Автобус Познань – Херсон, где находилось 57 человек, протаранил ограждение, перевернулся и упал в кювет.

В результате ДТП пятеро украинцев погибли. В больницы доставили 41 человека, на лечении пребывали 22 украинца, из которых двое в тяжелом состоянии.

9 марта польские больницы отказались оказывать помощь двум гражданам Украины из-за того, что у них не было страховки. Однако после вмешательства генконсула помощь им таки оказали.

Одному из водителей автобуса предъявлены обвинения.

Фото: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu

Источник: Полиция Польши