ДТП у Польщі: автобус з українцями потрапив в аварію (ФОТО)

У Польщі український автобус, який прямував до Чернівців, виїхав з дороги, протаранив загороджувальні бар’єри, а потім злетів у кювет. Унаслідок ДТП загинула людина, ще п’ятеро постраждали.

Аварія сталася у тому самому місці, де за два тижні до цього розбився український автобус рейсом Познань-Херсон.

Причина ДТП у Польщі

Польська поліції поки що не називає офіційну причину аварії. За попередні даними, водій не впорався з керуванням і допустив ДТП.

У поліції лише зазначили, що 23-річний водій, який керував автобусом, був тверезим.

Що відомо про загиблого та постраждалих

Автобусом подорожувало 10 людей. Одна людина загинула. Жертвою ДТП став другий водій автобуса, який у момент аварії не перебував за кермом.

Унаслідок ДТП постраждали п’ятеро людей. Вони дістали тілесних ушкоджень (голова, хребет, грудна клітка, кінцівки, черевні пошкодження). Трьох постраждали направили до лікарні у Перемишлі, одну людину госпіталізували до медзакладу у Пшеворську, ще одну – до Любачіва.

Решті пасажирів, які перебували в автобусі, надали притулок у гуртожитку в Ярославі.

Реакція МЗС на аварію у Польщі

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що на місце події вже виїхав консул.

– Консул вирушив на місце аварії українського автобуса для координації надання медичної допомоги постраждалим, розв’язання питання повернення до України чотирьох нетравмованих пасажирів, – зазначив речник.

Гаряча лінія для родичів: +48784138555.

Що відомо про перевізника

У ДТП у Польщі потрапив автобус Van Hool T917 Acron. З 2006 року його використовувала компанія-перевізник ФОП Крайс Арон Лейзерович.

Автобус мав чернівецьку реєстрацію.

У компанії Крайс Арон Лейзерович зазначили, що транспортний засіб перебував в оренді фірми МодулТранс (Снятин). На їхньому сайті зазначається, що компанія виконує рейси до Польщі, зокрема до Вроцлава.

Фото аварії у Польщі



































































Фатальне місце: що відомо про нову аварію в Польщі з українцями / 17 фотографий

Аварія з українцями в Польщі

6 березня в Польщі сталася ДТП з українцями. Автобус Познань – Херсон, в якому їхали 57 людей, протаранив огорожу, перекинувся і впав у кювет.

Унаслідок ДТП п’ятеро українців загинули. У медзаклади доставили 41 людину, на лікуванні перебували 22 українці, з яких двоє у тяжкому стані.

9 березня польські лікарні відмовилися надавати допомогу двом громадянам України через те, що у них не було страхового полісу. Однак після втручання генконсула допомогу їм таки надали.

Одному з водіїв автобуса висунули звинувачення.

Фото: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu

Джерело: Поліція Польщі