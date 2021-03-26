Количество пострадавших из-за аварии поездов в Египте 26 марта значительно возросло. Из-за столкновения поездов погибли 32 человека, еще 165 людей пострадали.

По данным железнодорожных властей Египта, авария произошла из-за того, что неизвестные задействовали аварийные тормоза пассажирского поезда, направлявшегося в Александрию. Как только этот поезд остановился, его сзади ударил другой поезд.

Прокурор приказал провести срочное расследование. Представитель Минздрава Халед Муджахид сообщил, что сразу после трагедии для перевозки раненых в больницы отправили 36 машин скорой помощи.

Столкновение поездов в Египте привело к полному разрушению двух вагонов. Машинистов доставили на допрос, а министр транспорта Камель Аль-Вазир приказал провести отдельное расследование.

Подробности трагедии объявят после официального установления причины аварии. Премьер-министр Мустафа Мадбули создал кризисную комнату при Кабинете министров, чтобы отслеживать ситуацию и содействовать координации между соответствующими министерствами и ведомствами.

Авария поездов в Египте

Столкновение поездов в Египте произошло недалеко от деревни Ас-Савамия в провинции Сохаг — в 460 км от Каира. В аварии погибли 32 человек, 165 людей получили травмы различной степени тяжести.

Президент Абдель Фаттах Эль-Сиси написал в Twitter, что внимательно следит за ситуацией и что все, кто виновен в катастрофе, будут привлечены к ответственности. Саудовская Аравия выразила глубокое сожаление в связи с аварией поездов в Египте.

В заявлении министерства иностранных дел Саудовской Аварии выразили искренние соболезнования семьям погибших, а также египетскому народу и правительству, с пожеланием скорейшего выздоровления раненым.

Источник: Arab News