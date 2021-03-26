Кількість постраждалих через аварію потягів в Єгипті 26 березня значно зросла. Через зіткнення потягів загинули 32 людини, ще 165 людей постраждали.

За даними залізничної влади Єгипту, аварія сталася через те, що невідомі пустили в дію аварійні гальма пасажирського поїзда, що прямував до Олександрії. Як тільки цей поїзд зупинився, його ззаду вдарив інший потяг.

Прокурор наказав провести термінове розслідування. Представник МОЗ Халед Муджахід повідомив, що одразу після трагедії для перевезення поранених у лікарні відправили 36 машин швидкої допомоги.

Зіткнення поїздів в Єгипті призвело до повного руйнування двох вагонів. Машиністів доставили на допит, а міністр транспорту Камель Аль-Вазір наказав провести окреме розслідування.

Подробиці трагедії оголосять після офіційного встановлення причини аварії. Прем’єр-міністр Мустафа Мадбулі створив кризову кімнату при Кабінеті міністрів, щоб відстежувати ситуацію та сприяти координації між відповідними міністерствами та відомствами.

Аварія потягів у Єгипті

Зіткнення поїздів в Єгипті сталося недалеко від села Ас-Савамія в провінції Сохаг – в 460 км від Каїра. В аварії загинули 32 осіб, 165 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Президент Абдель Фаттах Ель-Сісі написав в Twitter, що уважно стежить за ситуацією і що всі, хто винен у катастрофі, будуть притягнуті до відповідальності. Саудівська Аравія висловила глибокі співчуття у зв’язку з аварією поїздів в Єгипті.

У заяві міністерства закордонних справ Саудівської Аварії виразили щирі співчуття сім’ям загиблих, а також єгипетському народу та уряду, з побажанням якнайшвидшого одужання пораненим.

Джерело: Arab News