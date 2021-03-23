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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Авария в Польше с украинцами: автобусом управляли отец и сын

В результате аварии украинского автобуса в Польше ночью 22 марта погиб один водитель. 23-летний напарник по работе был его сыном. В момент ДТП за рулем транспортного средства находился парень.

Авария в Польше с украинцами: автобусом управляли отец и сын

Об этом сообщил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк. По его словам, пострадавший водитель пока лежит в больнице. Его мать должна была 22 марта выехать в Польшу, однако пока информация о ней отсутствует.

Всего в результате аварии пострадали пять человек. Как сообщил консул Украины, двух из них в ближайшее время планируют выписать. Еще одна 74-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, 23 марта ее будут оперировать. Четыре человека, которые были отправлены 22 марта в Украину, уже дома.

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Также он рассказал о состоянии пострадавших в результате подобной трагедии, которая произошла в ночь на 6 марта.

— Двое в тяжелом состоянии. Эта девочка, которая в Перемышле, она в коме. И мужчина так же в реанимации, в коме.

ДТП с украинцами в ​​Польше

22 марта стало известно, что в Польше на одной автомагистрали произошла вторая за месяц авария с украинцами. Автобус с украинскими номерами врезался в ограждение и упал в кювет. Один человек погиб, пятеро травмированы.

В результате ДТП 6 марта 35 человек получили травмы и пятеро погибли.

Источник: Суспільне

Фото: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu

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