В Харькове зафиксировали случай заболевания малярией, пациентка скончалась.

Болезнь подтвердили у 40-летней женщины, которая накануне вернулась из Танзании, где она находилась на отдыхе.

По информации Харьковского областного лабораторного центра, женщина прилетела 14 марта, до этого она месяц находилась в Африке.

Симптомов болезни во время отдыха она не фиксировала, однако отмечала, что ее кусали комары. Первые признаки заболевания у нее появились 19 марта, среди них — температура, головная боль, общая слабость.

За медицинской помощью она обратилась только через четыре дня. Сначала ей провели тест на коронавирус, который не подтвердился.

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25 марта медики официально подтвердили малярию, они оказали женщине медицинскую помощь, однако ее жизнь не удалось спасти.

Что такое малярия

Малярия — опасное заболевание. Заболеть можно после укуса малярийного комара, нередко заканчивается смертью больного.

Заразиться малярией можно преимущественно в странах Африки, Азии.

Подробнее о случаях заражения малярией читайте на Фактах ICTV.

Источник: Харьковский областной лабораторный центр