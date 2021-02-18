На Закарпатье обнаружили два случая малярии

В Закарпатской области обнаружили два случая заболевания малярией.

Малярией заболел годовалый мальчик, который вместе с мамой в конце января приехал в Украину из Республики Конго.

По словам матери, ребенок переболел малярией примерно три месяца назад. Однако, на третий день после приезда в Украину, у мальчика и матери повысилась температура до 39°C.

Неделю спустя мать с ребенком обратились к медикам — у пациентов обнаружили малярию и назначили лечение.

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Малярия — опасная болезнь, которая передается человеку через укусы комаров.

Подхватить эту болезнь можно преимущественно в странах Африки, Азии, Южной и Северной Америки.

Симптомы малярии появляются через 10-15 дней после укуса. Признаки — лихорадка, головная боль.

В течение суток после проявления симптомов необходимо сразу начинать лечение, иначе малярия может перерасти в серьезное заболевание и привести к смерти.