У Харкові зафіксували випадок захворювання на малярію, пацієнтка померла.

Хворобу підтвердили у 40-річної жінки, яка напередодні повернулася з Танзанії, де вона перебувала на відпочинку.

За інформацією Харківського обласного лабораторного центру, жінка прилетіла 14 березня, до цього вона місяць перебувала в Африці.

Симптомів хвороби під час відпочинку вона не фіксувала, однак відзначала, що її кусали комарі. Перші ознаки захворювання у неї з’явилися 19 березня, з-поміж них – температура, головний біль, загальна слабкість.

За медичною допомогою вона звернулася лише через чотири дні. Спочатку їй провели тест на коронавірус, який не підтвердився.

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25 березня медики офіційно підтвердили малярію, вони надали жінці медичну допомогу, однак її життя не вдалося врятувати.

Що таке малярія

Малярія – небезпечне захворювання. Захворіти можна після укусу малярійного комара, нерідко закінчується смертю хворого.

Заразитися малярією можна переважно у країнах Африки, Азії.

Детальніше про випадки зараження малярією читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Харківський обласний лабораторний центр