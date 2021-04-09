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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Убили и ограбили бездомных: во Львове суд вынес приговор студенту и школьнику

Во Львове суд вынес приговор двум парням 18-ти и 17-ти лет, которые ограбили и убили двух бездомных. Старшего парня приговорили к 12 годам и двум месяцам лишения свободы, а младшего — к восьми годам и двум месяцам.

побили безхатьків у Львові

В сентябре 2020 года 18-летний студент и 17-летний школьник в течение трех дней издевались из двух мужчин, проживавших в заброшенном доме.

Юноши били бездомных, обливали их маслом и посыпали строительной смесью, снимая это на видео. В результате полученных травм 70-летний мужчина скончался на месте. Его 65-летнего товарища забрали в больницу, где он умер через несколько дней.

Кроме того, ребята парни забрали у мужчин документы, цепочку и банковскую карту, с которой сняли 2 тыс. грн.

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Смерть после интимного свидания

Под Киевом двое мужчин встретились после знакомства на сайте сексуальных утех. Один из них пообещал сделать второму интимный массаж, однако вместо этого начал бить его отверткой, а затем ножом.

Он полученных травм 42-летний киевлянин умер.

Источник: Львовская областная прокуратура

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