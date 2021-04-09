У Львові суд виніс вирок двом хлопцям 18-ти та 17-ти років, які пограбували та вбили двох безпритульних. Старшого молодика засудили до 12 років та двох місяців позбавлення волі, а молодшого – до восьми років та двох місяців.

У вересні 2020 року 18-річний студент і 17-річний школяр протягом трьох днів знущалися з двох чоловіків, що проживали у закинутому будинку.

Молодики били безхатьків, обливали їх мастилом та посипали будівельною сумішшю, знімаючи це на відео. У результаті отриманих травм 70-річний чоловік помер на місці. Його 65-річного товариша забрали до лікарні, де він помер за кілька днів.

Крім того, хлопці забрали у чоловіків документи, ланцюжок і банківську карту, з якої зняли 2 тис. грн.

Смерть після інтимного побачення

Під Києвом двоє чоловіків зустрілися після знайомства на сайті сексуальних втіх. Один з них пообіцяв зробити другому інтимний масаж, однак натомість почав бити його викруткою, а потім ножем.

Він отриманих травм 42-річний киянин помер.

Джерело: Львівська обласна прокуратура