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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Вбили та пограбували безхатьків: у Львові суд виніс вирок студенту і школяру

У Львові суд виніс вирок двом хлопцям 18-ти та 17-ти років, які пограбували та вбили двох безпритульних. Старшого молодика засудили до 12 років та двох місяців позбавлення волі, а молодшого –  до восьми років та двох місяців.

побили безхатьків у Львові

У вересні 2020 року 18-річний студент і 17-річний школяр протягом трьох днів знущалися з двох чоловіків, що проживали у закинутому будинку.

Молодики били безхатьків, обливали їх мастилом та посипали будівельною сумішшю, знімаючи це на відео. У результаті отриманих травм 70-річний чоловік помер на місці. Його 65-річного товариша забрали до лікарні, де він помер за кілька днів.

Крім того, хлопці забрали у чоловіків документи, ланцюжок і банківську карту, з якої зняли 2 тис. грн.

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Смерть після інтимного побачення

Під Києвом двоє чоловіків зустрілися після знайомства на сайті сексуальних втіх. Один з них пообіцяв зробити другому інтимний масаж, однак натомість почав бити його викруткою, а потім ножем.

Він отриманих травм 42-річний киянин помер.

Джерело: Львівська обласна прокуратура

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