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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Грабил пенсионеров и едва не убил женщину током: история стоматолога-садиста из Киева

В Киеве 33-летний стоматолог Владимир Сытник предоставлял услуги пенсионерам у них дома, а там просто грабил их. Одну из пациенток он даже пытался убить током, подсоединив к ее двери электропровода.

Володимир Ситник стоматолог

Кроме того, врач калечил пациентов, разрезая и зашивая им десны, якобы для установления протезов, однако на самом деле никаких имплантов не было. В то же время средства за них он требовал немалые.

Лариса — одна из жертв дантиста-мошенника, его она нашла по рекомендации знакомых. Врач озвучил высокую цену за услуги, но зато пообещал клиентке голливудскую улыбку.

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Когда после визитов к стоматологу женщина почувствовала резкую боль, обратилась к другим специалистам, сделала снимки и была поражена. И половины будто бы установленных имплантов, за которые пациентка заплатила более 180 тыс. грн, во рту просто не было.

Кроме нее, в полицию обратилось не менее десятка клиентов Владимира Сытника. Он просил оплату заранее, а некоторым под видом обезболивающего колол сильнодействующие препараты и грабил.

Скандал со стоматологом в Ровно

В городе Ровно стоматолог издевалась над детьми, била и душила их на приеме. В полицию обратились родители маленьких пациентов, которые сообщили о телесных повреждениях у детей.

Подробнее о стоматологе из Ровно читайте на Фактах ICTV.

Источник: Надзвичайні новини

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