Грузовик столкнулся с микроавтобусом: в ДТП на Сумщине погибли двое водителей

Поздно вечером 15 апреля в ДТП в Сумской области погибли два человека. На месте столкновения работает полиция.

Смертельный инцидент произошел недалеко от села Перекоповка Роменского района.

На автодороге столкнулся грузовик ДАФ и бус Mercedes Sprinter. В результате мощного удара оба водителя погибли мгновенно.

О других пассажиров, которые могли пострадать после ДТП, не сообщается.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (Нарушение ПДД) УК Украины.

Кто из водителей нарушил правила дорожного движения и что привело к смертельному ДТП, правоохранители установят в ближайшее время.

ДТП в Хмельницкой области

В марте в Хмельницкой военный грузовик попал в ДТП, погибли два человека.

Военный КамАЗ, за рулем которого был 39-летний львовянин, столкнулся с легковым автомобилем Audi.

В результате ДТП погибли двое пассажиров с авто Audi. По предварительной информации, они не были пристегнуты ремнями безопасности.