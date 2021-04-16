Грузовик столкнулся с микроавтобусом: в ДТП на Сумщине погибли двое водителей

Поздно вечером 15 апреля в ДТП в Сумской области погибли два человека. На месте столкновения работает полиция.
Смертельный инцидент произошел недалеко от села Перекоповка Роменского района.
На автодороге столкнулся грузовик ДАФ и бус Mercedes Sprinter. В результате мощного удара оба водителя погибли мгновенно.
О других пассажиров, которые могли пострадать после ДТП, не сообщается.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (Нарушение ПДД) УК Украины.
Кто из водителей нарушил правила дорожного движения и что привело к смертельному ДТП, правоохранители установят в ближайшее время.
ДТП в Хмельницкой области
В марте в Хмельницкой военный грузовик попал в ДТП, погибли два человека.
Военный КамАЗ, за рулем которого был 39-летний львовянин, столкнулся с легковым автомобилем Audi.
В результате ДТП погибли двое пассажиров с авто Audi. По предварительной информации, они не были пристегнуты ремнями безопасности.