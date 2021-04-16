Вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом: в ДТП на Сумщині загинуло двоє водіїв

Пізно ввечері 15 квітня в ДТП на Сумщині загинуло дві людини. На місці зіткнення працює поліція.

Смертельний інцидент стався неподалік села Перекопівка Роменського району.

На автодорозі зіткнулася вантажівка ДАФ і бус Mercedes Sprinter. Внаслідок потужного удару обоє водіїв загинули миттєво.

Про інших пасажирів, які могли постраждати після ДТП, не повідомляється.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (Порушення ПДР) КК України.

Хто з водіїв порушив правила дорожнього руху і що призвело до смертельної ДТП, правоохоронці встановлять найближчим часом.

ДТП на Хмельниччині

У березні на Хмельниччині військова вантажівка потрапила в ДТП, загинуло двоє людей.

Військовий КамАЗ, за кермом якого був 39-річний львів’янин, зіткнувся з легковим автомобілем Audi.

Внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів з авто Audi. За попередньою інформацією, вони не були пристебнуті пасками безпеки.