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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Перекрыл дорогу и ушел: в Киеве наказали героя парковки

Перекрыл дорогу и ушел: в Киеве наказали героя парковки

В Киеве наказали героя парковки, который перегородил движение транспорта.

ЧП произошло на Русановке. Водитель Peugeot перекрыл своим авто дорогу и пошел прочь.

Поведение водителя легковушки не понравилась жителям столицы, поэтому они решили его наказать за такую парковку.

На Peugeot высыпали кучу мусора.

В Киеве герою парковки сожгли авто

В Киеве в ночь с 27 на 28 марта сгорел внедорожник, владелец которого регулярно парковал авто на газоне.

В результате этого у автомобиля полностью уничтожена передняя часть. Очевидцы утверждают, что причина пожара — поджог.

Источник: Киев Оперативний

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