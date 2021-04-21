Перекрыл дорогу и ушел: в Киеве наказали героя парковки

В Киеве наказали героя парковки, который перегородил движение транспорта.
ЧП произошло на Русановке. Водитель Peugeot перекрыл своим авто дорогу и пошел прочь.
Поведение водителя легковушки не понравилась жителям столицы, поэтому они решили его наказать за такую парковку.
На Peugeot высыпали кучу мусора.
В Киеве герою парковки сожгли авто
В Киеве в ночь с 27 на 28 марта сгорел внедорожник, владелец которого регулярно парковал авто на газоне.
В результате этого у автомобиля полностью уничтожена передняя часть. Очевидцы утверждают, что причина пожара — поджог.