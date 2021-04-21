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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Перекрив дорогу та пішов геть: у Києві покарали героя паркування

Перекрив дорогу та пішов геть: у Києві покарали героя паркування

У Києві покарали героя паркування, який перегородив рух транспорту.

Подія сталася на Русанівці. Водій Peugeot перекрив своїм авто дорогу і пішов собі геть.

Поведінка водія легковика не сподобалася жителям столиці, тому вони вирішили його покарати за таке паркування.

На Peugeot висипали купу сміття.

У Києві герою паркування спалили авто

У Києві у ніч проти 28 березня згорів позашляховик, власник якого регулярно паркував авто на газоні.

В результаті цього в автомобіля повністю знищена передня частина. Очевидці переконують, що причина пожежі – підпал.

Джерело: Київ Оперативний

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