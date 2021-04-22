Трое мужчин, которые 17 апреля влетели в пруд на автомобиле в селе Шукайвода Черкасской области, утонули фактически на мели.

Очевидцы сразу бросились спасать пострадавших, но на поверхность достали уже бездыханные тела.

– Здесь совсем не глубоко. Возможно, метр или полтора, тем более под берегом, – говорит староста села Шукайвода Владимир Музыченко.

Жители села рассказывают, что мужчины ехали медленно. Предполагают, что причиной аварии могла стать неисправность автомобиля, по которой водитель и не смог вовремя остановиться.

– Люди говорят, что тормоза пропали, – добавляет местный житель Валентин.

Полицейские открыли уголовное производство. По предварительной версии правоохранителей, 46-летний водитель не справился с управлением.

ДТП в Черкасской области

17 апреля в 21.56 в селе Шукайвода Черкасской области автомобиль с пассажирами влетел в пруд и перевернулся.

В результате инцидента погибли три человека – 36-ти, 45-ти и 46-ти лет.

На место происшествия прибыло две кареты скорой помощи, однако пострадавших не удалось спасти.

Подробнее о ДТП в Черкасской области читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОС