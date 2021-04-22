PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Утонули на мели: появились подробности смертельного ДТП в Черкасской области

ДТП на Черкащині

Трое мужчин, которые 17 апреля влетели в пруд на автомобиле в селе Шукайвода Черкасской области, утонули фактически на мели.

Очевидцы сразу бросились спасать пострадавших, но на поверхность достали уже бездыханные тела.

– Здесь совсем не глубоко. Возможно, метр или полтора, тем более под берегом, – говорит староста села Шукайвода Владимир Музыченко.

Жители села рассказывают, что мужчины ехали медленно. Предполагают, что причиной аварии могла стать неисправность автомобиля, по которой водитель и не смог вовремя остановиться.

– Люди говорят, что тормоза пропали, – добавляет местный житель Валентин.

Полицейские открыли уголовное производство. По предварительной версии правоохранителей, 46-летний водитель не справился с управлением.

 ДТП в Черкасской области

17 апреля в 21.56 в селе Шукайвода Черкасской области автомобиль с пассажирами влетел в пруд и перевернулся.

В результате инцидента погибли три человека – 36-ти, 45-ти и 46-ти лет.

На место происшествия прибыло две кареты скорой помощи, однако пострадавших не удалось спасти.

Подробнее о ДТП в Черкасской области читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОС

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка