Твоє чоловіків, які 17 квітня влетіли в ставок на автомобілі в селі Шукайвода на Черкащині, втопилися фактично на мілині.

Очевидці відразу кинулися рятувати постраждалих, але на поверхню дістали вже бездиханні тіла.

– Тут зовсім не глибоко. Можливо, метр чи півтора, тим паче під берегом, – говорить староста села Шукайвода Володимир Музиченко.

Селяни розповідають, що чоловіки їхали повільно. Припускають, що причиною аварії могла стати несправність автомобіля, через яку водій і не зміг вчасно зупинитися.

– Люди кажуть, що гальм не стало, – додає місцевий житель Валентин.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження. За попередньою версією правоохоронців, 46-річний водій не впорався з керуванням.

ДТП на Черкащині

17 квітня о 21.56 в селі Шукайвода на Черкащині автомобіль із пасажирами влетів у ставок і перекинувся.

У результаті інциденту загинули три чоловіки – 36-ти, 45-ти та 46-ти років.

На місце події прибуло дві карети швидкої, однак постраждалих не вдалося врятувати.

Детальніше про ДТП на Черкащині читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР