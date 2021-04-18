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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

На Черкащині авто влетіло у ставок – троє чоловіків загинули

У Черкаській області автомобіль з пасажирами влетів у ставок і перекинувся. У результаті інциденту загинули три чоловіки – 36-ти, 45-ти та 46-ти років.

ДТП на Черкащині

Транспортна пригода трапилася пізно увечері 17 квітня у селі Шукайвода Христинівського району на вулиці Мічуріна. На лінію 103 повідомлення про ДТП надійшло о 21.56.

На місце події прибуло дві карети швидкої, однак постраждалих не вдалося врятувати.

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ДТП на Сумщині

У Роменському районі Сумської області увечері 15 квітня зіткнулися дві вантажівки. Внаслідок аварії загинули обидва водії.

Що спричинило аварію та хто порушив правила дорожнього руху – встановлюють поліцейські. Подробиці та фото ДТП на Сумщині – на Фактах ICTV.

Джерело: КНП Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР

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