В городе Рубежное Луганской области произошел пожар на территории одной из воинских частей.

По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза.

На месте происшествия работают соответствующие службы для ликвидации возгорания.

– Ситуация контролируется. Я прошу сохранять спокойствие, – отметил председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай.

Пожар в Луцке

21 апреля на улице Шевченко в Луцке произошел пожар в жилом доме.

В результате чрезвычайного происшествия погибли три человека.

Подробнее об обстоятельствах пожара в Луцке читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Луганская ОГА