В городе Рубежное Луганской области произошел пожар на территории одной из воинских частей.
По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза.
На месте происшествия работают соответствующие службы для ликвидации возгорания.
– Ситуация контролируется. Я прошу сохранять спокойствие, – отметил председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай.
Пожар в Луцке
21 апреля на улице Шевченко в Луцке произошел пожар в жилом доме.
В результате чрезвычайного происшествия погибли три человека.
Подробнее об обстоятельствах пожара в Луцке читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Луганская ОГА