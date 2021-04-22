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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

В Рубежном произошел пожар в воинской части

В Рубежном произошел пожар в воинской части

В городе Рубежное Луганской области произошел пожар на территории одной из воинских частей.

По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза.

На месте происшествия работают соответствующие службы для ликвидации возгорания.

– Ситуация контролируется. Я прошу сохранять спокойствие, – отметил председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай.

Пожар в Луцке

21 апреля на улице Шевченко в Луцке произошел пожар в жилом доме.

В результате чрезвычайного происшествия погибли три человека.

Подробнее об обстоятельствах пожара в Луцке читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Луганская ОГА

Фото: Pexels

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