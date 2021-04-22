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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

У Рубіжному сталась пожежа у військовій частині

У Рубіжному сталась пожежа у військовій частині

У місті Рубіжне Луганської області сталася пожежа на території однієї з військових частин.

За попередніми даними, сталося займання бензовозу.

На місці події працюють відповідні служби для ліквідації загоряння.

– Ситуація контрольована. Я прошу зберігати спокій, – зазначив голова облдержадміністрації Сергій Гайдай.

Пожежа в Луцьку

21 квітня на вулиці Шевченка в Луцьку сталася пожежа в житловому будинку.

У результаті надзвичайної події загинули три людини.

Детальніше про обставини пожежі в Луцьку читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Луганська ОДА

Фото: Pexels

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