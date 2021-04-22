У місті Рубіжне Луганської області сталася пожежа на території однієї з військових частин.
За попередніми даними, сталося займання бензовозу.
На місці події працюють відповідні служби для ліквідації загоряння.
– Ситуація контрольована. Я прошу зберігати спокій, – зазначив голова облдержадміністрації Сергій Гайдай.
Пожежа в Луцьку
21 квітня на вулиці Шевченка в Луцьку сталася пожежа в житловому будинку.
У результаті надзвичайної події загинули три людини.
Детальніше про обставини пожежі в Луцьку читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Луганська ОДА