У місті Рубіжне Луганської області сталася пожежа на території однієї з військових частин.

За попередніми даними, сталося займання бензовозу.

На місці події працюють відповідні служби для ліквідації загоряння.

– Ситуація контрольована. Я прошу зберігати спокій, – зазначив голова облдержадміністрації Сергій Гайдай.

Пожежа в Луцьку

21 квітня на вулиці Шевченка в Луцьку сталася пожежа в житловому будинку.

У результаті надзвичайної події загинули три людини.

Детальніше про обставини пожежі в Луцьку читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Луганська ОДА