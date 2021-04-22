Увечері 21 квітня на вулиці Шевченка в Луцьку відбулася пожежа в житловому будинку.

В результаті надзвичайної події загинули три людини: їхній вік не розголошується.

За даними місцевих ЗМІ, в будинку була дитина, яку нібито вдалося врятувати.

Інформація щодо порятунку дитини не підтвердилась – спростував прес-секретар місцевого управління ДСНС Володимир Нестеров

До гасіння пожежі було залучено 15 рятувальників, які працювали на місці події в спеціальних апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання та очей.

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Причини і обставини пожежі в Луцьку встановлюються. На місці події працює група експертів дослідно-випробувальної лабораторії.







Пожежа в житловому будинку Луцька: рятувальники виявили три тіла / 2 фотографии

Смертельна пожежа в Житомирі

На початку квітня в Житомирі сталася пожежа в одній з багатоповерхівок на вулиці Леха Качинського.

Рятувальникам вдалося евакуювати з приміщення господаря квартири, проте його 46-річний син загинув.

Причиною трагедії, за попередніми висновками експертів, стало недотримання правил пожежної безпеки при палінні.