PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

Пожежа в житловому будинку Луцька: рятувальники виявили три тіла

Пожежа в Луцьку

Увечері 21 квітня на вулиці Шевченка в Луцьку відбулася пожежа в житловому будинку.

В результаті надзвичайної події загинули три людини: їхній вік не розголошується.

За даними місцевих ЗМІ, в будинку була дитина, яку нібито вдалося врятувати.

Інформація щодо порятунку дитини не підтвердилась – спростував прес-секретар місцевого управління ДСНС Володимир Нестеров

До гасіння пожежі було залучено 15 рятувальників, які працювали на місці події в спеціальних апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання та очей.

Читайте
У Коцюбинському на Київщині сталася масштабна пожежа

Причини і обставини пожежі в Луцьку встановлюються. На місці події працює група експертів дослідно-випробувальної лабораторії.

  • Пожежа в житловому будинку Луцька: рятувальники виявили три тіла
  • Пожежа в житловому будинку Луцька: рятувальники виявили три тіла
  • Пожежа в житловому будинку Луцька: рятувальники виявили три тіла
  • Пожежа в житловому будинку Луцька: рятувальники виявили три тіла
Пожежа в житловому будинку Луцька: рятувальники виявили три тіла / 2 фотографии

Смертельна пожежа в Житомирі

На початку квітня в Житомирі сталася пожежа в одній з багатоповерхівок на вулиці Леха Качинського.

Рятувальникам вдалося евакуювати з приміщення господаря квартири, проте його 46-річний син загинув.

Причиною трагедії, за попередніми висновками експертів, стало недотримання правил пожежної безпеки при палінні.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка